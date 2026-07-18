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18 июля, 23:48

Соболев — о праздновании гола возле трибуны «Спартака»: «Конечно, я поступил неправильно»

Руслан Минаев
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу над «Спартаком» (1:1, пенальти 4:2) в матче за Суперкубок России.

Экс-форвард красно-белых сравнял счет на 90+8-й минуте, реализовав пенальти, и забил решающий 11-метровый в послематчевой серии.

Соболев заявил, что испытал великолепные чувства, забивая гол перед трибуной с болельщиками «Спартака».

«Я недавно об этом сказал супруге, что тяжело описать чувства, когда ты забиваешь гол. Я не могу их описать... вот это чувство внутри, и когда ты бьешь пенальти. Потому что в каком-то моменте даже бывает земля уходит из-под ног. Ну, тем более 98-я минута, тем слаще гол», — цитирует Соболева matchtv.ru.

По словам нападающего, он поступил неправильно, празднуя гол возле трибуны с болельщиками красно-белых.

«Если опять же быть объективным, то, конечно, я поступил неправильно. Так нельзя делать. Из-за этого и произошла стычка. Но сами понимаете «Зенит» — «Спартак», 95-я минута, пенальти, 1:1 — эмоции зашкаливали», — сказал он.

Александр Соболев.Все было в руках «Спартака», но «Зенит» спасся и взял десятый Суперкубок. А Соболев спровоцировал скандал

«Зенит» в десятый раз в истории стал обладателем Суперкубка России — рекорд турнира. «Спартак» в пятый раз уступил в решающем матче — красно-белые один раз выиграли трофей в 2017 году.

Источник: matchtv.ru
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Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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