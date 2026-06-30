Марокканские болельщики устроили беспорядки в Нидерландах после выхода сборной в 1/8 финала ЧМ-2026

Болельщики сборной Марокко вышли на улицы десятков голландских городов после победы над сборной Нидерландов (1:1, пенальти 3:2) в 1/16 финала чемпионата мира-2026, сообщает NL Times. Игра прошла в Мексике.

Как отмечает источник, в ряде мест празднования переросли в столкновения с полицией, что привело к задержаниям. В Гааге в полицейских бросали фейерверки, камни и футбольные мячи.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Марокко сыграет против Канады. Матч состоится 4 июля в Хьюстоне (США) и начнется в 20.00 по московскому времени.