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Сегодня, 05:42

Подсветку небоскреба «Эмпайр-стейт-билдинг» сменили на красно-желтую после финала ЧМ-2026

Павел Лопатко

Подсветка 102-этажного офисного здания «Эмпайр-стейт-билдинг» в Нью-Йорке была изменена в честь победы сборной Испании над сборной Аргентины (1:0 дополнительное время) в финале чемпионата мира-2026.

В 1986 году «Эмпайр-стейт-билдинг» вошел в список национальных исторических памятников США.

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Финальный матч состоялся на арене «Метлайф-стэдиум» в американском Ист-Ратерфорде. США являются одной из стран-хозяек чемпионата мира-2026 наряду с Мексикой и Канадой.

Испания выиграла чемпионат мира во второй раз в истории. В первый раз она побеждала в 2010 году.

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