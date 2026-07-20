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Сегодня, 05:46

Симон установил рекорд по количеству «сухих» матчей на одном чемпионате мира

Павел Лопатко

Сборная Испании победила сборную Аргентины (1:0 дополнительное время) в финальном матче чемпионата мира-2026.

Как сообщает Международная федерация футбола, вратарь сборной Испании Унаи Симон установил рекорд по количеству «сухих» матчей на одном чемпионате мира — семь. Также его признали лучшим вратарем ЧМ-2026.

Симону 29 лет. За сборную Испании он дебютировал в 2020 году. Всего за национальную команду в 66 матчах голкипер пропустил 49 голов, в 31 матче сыграл на ноль. В том числе в 12 матчах чемпионатов мира у него четыре пропущенных гола и восемь «сухих» игр.

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