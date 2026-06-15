Сборные Испании и Кабо-Верде сыграют в матче группы H чемпионата мира по футболу — 2026 в понедельник, 15 июня. Игра состоится на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте (США). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Матч Испания — Кабо-Верде можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа H.

15 июня, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Для сборной Кабо-Верде эта встреча станет первой в истории финальных стадий чемпионата мира. Команда дебютирует на турнире матчем против Испании — действующего чемпиона Европы. Соперники выступают в группе H, где также сыграют сборные Уругвая и Саудовской Аравии.

ЧМ-2026 пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных вместо 32.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Испания — Кабо-Верде. За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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