Бразилия — Гаити: Винисиус Жуниор довел счет до крупного в матче чемпионата мира

Сборные Бразилии увеличила преимущество в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Гаити. Игра проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.

На 3-й добавленной к первому тайме минуте нападающий бразильцев Винисиус Жуниор убежал один на один с вратарем Джнни Пласидом и сделал счет 3:0.

Бразилия стартовала на чемпионате мира с ничьей против Марокко со счетом 1:1. Гаити в первом туре уступила Шотландии — 0:1. Команды выступают в группе C.