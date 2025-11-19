Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Сегодня, 00:50

Шотландия победила Данию и вышла на чемпионат мира-2026

Алина Савинова
Скотт Мактоминей и Джон Макгинн.
Фото Reuters

Сборная Шотландии победила Данию в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 4:2. Игра прошла на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

На 3-й минуте Скотт Мактоминей вывел шотландцев вперед. На 64-й минуте Расмус Хейлунн реализовал пенальти и сравнял счет. На 78-й минуте Лоренс Шенкленд забил второй гол хозяев, а через 4 минуты после этого Патрик Доргу снова сделал счет равным. В добавленное время команда Шотландии забила еще два гола усилиями Кирана Тирни и Кенни Маклина.

Гости с 61-й минуты играли в меньшинстве после удаления Расмуса Кристенсена.

Шотландия набрала 13 очков и с первого места в группе С вышла на чемпионат мира-2026. Дания с 11 баллами заняла второе место и сыграет в стыковых матчах.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.
18 ноября, 22:45. Hampden Park (Глазго)
Шотландия
4:2
Дания

  • hottie

    Вот это Дания лопухнулась. Победи Беларусь дома и вышли бы считай. Либо удержи в Шотландии 2-2.

    19.11.2025

  • bezbiletnik

    Круто было смотреть с комментариями Елагина Александра Викторовича. Только фуру шотландского виски, боюсь, в Белоруссию не пропустят.

    19.11.2025

  • Инта

    Фантастический матч - настоящий триллер!

    19.11.2025

  • Секир-башка

    Рад за шотландцев. Датчанам желаю удачи в стыках.

    19.11.2025

