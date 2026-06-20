Бразилия — Гаити: Рафинью заменили в первом тайме из-за травмы

Сборные Бразилии сделала замену в конце первого тайма в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Гаити. Игра проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.

Главный тренер бразильцев Карло Анчелотти на 40-й минуте выпустил на поле 19-летнего Райна вместо Рафиньи, который получил повреждение. Подробности травмы пока неизвестны.

Счет в матче — 2:0. Форвард «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья оформил дубль, забив на 23-й и 36-й минутах.

Бразилия стартовала на чемпионате мира с ничьей против Марокко со счетом 1:1. Гаити в первом туре уступила Шотландии — 0:1. Команды выступают в группе C.