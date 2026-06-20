Бразилия — Гаити: бразильцы крупно ведут в счете после первого тайма

Завершился первый тайм в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 между сборными Бразилии и Гаити.

Счет в игре, которая проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии, 3:0. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья оформил дубль, а также один мяч забил Винисиус Жуниор из «Реала».

Бразилия стартовала на чемпионате мира с ничьей против Марокко со счетом 1:1. Гаити в первом туре уступила Шотландии — 0:1. Команды выступают в группе C.