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Сегодня, 08:27

Тренер сборной Сенегала Тиав — об игре с Норвегией: «Для нас этот матч практически финал»

Сергей Ярошенко

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав прокомментировал предстоящий матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Норвегии.

«У нас были определенные трудности, но в итоге все — и тренеры, и игроки — сосредоточились на подготовке к матчу с Норвегией. Соперник сильный, задача непростая, однако мы детально изучили его игру. Для нас этот матч практически финал: поражение может лишить нас возможности выйти в плей-офф. Но мы хорошо подготовились: у нас высококлассные защитники и мы выявили слабые места соперника», — цитирует тренера L'?quipe.

Матч пройдет 23 июня в Нью-Джерси и начнется в 03.00 по московскому времени.

В 1-м туре сенегальцы уступилу Франции со счетом 1:3, а Норвегия победила Ирак — 4:1.

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