Салах после первой победы Египта в истории чемпионатов мира: «Это невероятно. Я не знаю, как выразить это словами»

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах поделился эмоциями после победы над сборной Новой Зеландии (3:1) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Это невероятно. Я не знаю, как выразить это словами. Это большое достижение для всех игроков, для тренерского штаба, так что, надеюсь, мы продолжим в том же духе в группе, сможем войти в историю и выйти из группы — и в будущем это запомнится как одно из лучших достижений в истории египетского футбола. Мы должны наслаждаться сегодняшним днем, наслаждаться завтрашним, а затем сосредоточиться на следующем матче», — цитирует 34-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.

Египет одержал свою первую победу в истории чемпионатов мира.