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Сегодня, 09:20

Глава Федерации футбола Турции поддержал Монтеллу после вылета с ЧМ-2026: «Мы защитим тренера и игроков»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент Федерации футбола Турции Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что поддержит главного тренера национальной команды Винченцо Монтеллу после досрочного вылета сборной с ЧМ-2026.

Турция проиграла Австралии (0:2) и Парагваю (0:1) в двух первых турах группового турнира ЧМ-2026 и лишилась шансов на выход в плей-офф.

Игроки сборной Турции после матча ЧМ-2026 с&nbsp;Парагваем (0:1) 20&nbsp;июня.«Нам стыдно». Сборная Турции — разочарование: ноль голов за два матча и вылет с ЧМ еще до старта третьего тура

«Всевышний не послал нам удачи. Наше сердце болит. Но не будем забывать, что наши игроки привели нас сюда [на чемпионат мира]. Большинство из них молоды, они поведут нас на следующие турниры. Нам нужно поддерживать нашу молодежь. Мы защитим нашего тренера. Это не клуб. В клубах неудачи приходят из-за отсутствия стабильности. Уже два дня нам пишут имена тренеров. Мы не меняем тех, с кем идем по пути, на тех, кого встречаем по дороге. Мы защитим нашего тренера и наших игроков», — приводит слова Хаджиосманоглу A Spor.

Монтелла тренирует сборную Турции с сентября 2023 года. До этого он был главным тренером «Ромы», «Катании», «Фиорентины», «Сампдории», «Милана», «Севильи» и турецкого «Адана Демирспор».

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