Сборная Египта одержала первую победу в истории чемпионатов мира

Сборная Египта нанесла поражение сборной Новой Зеландии (3:1) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Эта победа стала первой для египтян на чемпионатах мира. Ранее они трижды сыграли вничью и потерпели пять поражений.

Кроме того, это был первый случай в истории, когда Египет уступал после первого тайма в матче чемпионата мира.

Египет (четыре очка после двух матчей) лидирует в таблице группы G ЧМ-2026. 27 июня он сыграет с Ираном.