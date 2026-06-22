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Аргентина — Австрия: во сколько начало матча группового этапа ЧМ

Аргентина и Австрия сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026 22 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Лионель Месси.
Фото Reuters

Сборные Аргентины и Австрии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в понедельник, 22 июня. Встреча группы J пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа J.
22 июня, 20:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Аргентина
Австрия

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Аргентина — Австрия можно в матч-центре на сайте «СЭ».

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В прямом эфире матч покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Также трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и в сервисах Okko и «Кинопоиск». Начало эфира — в 19.40 мск.

Аргентина стартовала на чемпионате мира с победы над Алжиром со счетом 3:0. Австрия в первом туре обыграла Иорданию — 3:1. Команды выступают в группе J, где также играют сборные Алжира и Иордании.

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