Новая Зеландия не выигрывает на протяжении восьми матчей чемпионатов мира

Сборная Новой Зеландии проиграла сборной Египта (1:3) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Новая Зеландия пока не может одержать победу в матчах чемпионатов мира. Она сыграла в восьми встречах (четыре ничьих и четыре поражения).

На ЧМ-2026 Новая Зеландия также сыграла вничью с Ираном (2:2).

Команда участвовала в групповых стадиях финальных турниров ЧМ-1982, ЧМ-2010 и ЧМ-2026.