Защитник сборной Кабо-Верде Стопира: «Весь мир может видеть, как мы играем очень хорошо»

Защитник сборной Кабо-Верде Стопира прокомментировал ничью со сборной Уругвая (2:2) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Ты выходишь на поле, ты веришь, и мы очень много работаем как команда. Я думаю, весь мир может видеть, как мы играем, мы играем очень хорошо, и у нас есть качество в команде. Так что теперь нас ждет следующий матч, и мы постараемся выйти в следующий раунд», — цитирует 38-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.

Кабо-Верде (два очка после двух матчей) занимает третье место в таблице группы H ЧМ-2026. 27 июня команда сыграет со сборной Саудовской Аравии.