Англия — Португалия, Испания — Австрия, Аргентина — Уругвай. Пары плей-офф ЧМ-2026 прямо сейчас

Формат с 48 сборными и 1/16 финала делает очень непростым подсчет раскладов на плей-офф: кто пройдет дальше, кто попадет на кого в первом раунде. «СЭ» публикует сетку чемпионата мира после матча Новая Зеландия — Египет (1:3).

Это не итоговый вариант, а срез на текущий момент. По регламенту ЧМ-2026 в плей-офф выходят 32 сборные. Первые и вторые места проходят напрямую, еще восемь путевок получают лучшие команды среди занявших третьи места (порядок критериев следующий — очки, разница голов, число голов, дисциплинарный рейтинг по числу желтых и красных карточек, рейтинг ФИФА). Для распределения третьих команд по сетке ФИФА использует заранее утвержденную таблицу из 495 вариантов.

Таблица третьих мест прямо сейчас

Место Сборная Группа Очки Мячи Дисц. рейтинг 1 Швеция F 3 6:6 -3 2 Шотландия C 3 1:1 -4 3 Парагвай D 3 2:4 -11 4 Кабо-Верде H 2 2:2 -3 5 Бельгия G 2 1:1 -7 6 Португалия K 1 1:1 -3 7 Чехия A 1 2:3 -1 8 Эквадор E 1 0:1 -2 9 Босния и Герцеговина B 1 2:5 -9 10 Панама L 0 0:1 -2 11 Сенегал I 0 1:3 0 12 Иордания J 0 1:3 0

Сейчас в зону выхода проходят третьи места из групп A, C, D, E, F, G, H и K. При такой комбинации ФИФА применяет вариант 283: третья команда группы H попадает к победителю группы A, третья команда группы G — к победителю группы B, третья команда группы E — к победителю группы D, третья команда группы C — к победителю группы E, третья команда группы A — к победителю группы G, третья команда группы F — к победителю группы I, третья команда группы D — к победителю группы K, третья команда группы K — к победителю группы L.

Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас, выглядели бы так:

Германия — Шотландия

Норвегия — Швеция

Корея — Швейцария

Нидерланды — Марокко

ДР Конго — Гана

Испания — Австрия

США — Эквадор

Египет — Чехия

Бразилия — Япония

Кот-д'Ивуар — Франция

Мексика — Кабо-Верде

Англия — Португалия

Аргентина — Уругвай

Австралия — Иран

Канада — Бельгия

Колумбия — Парагвай

В 1/8 финала победитель пары Германия — Шотландия сыграл бы с сильнейшим в матче Норвегия — Швеция. В этой же четверти сетки победитель встречи Корея — Швейцария вышел бы на Нидерланды или Марокко.

Дальше эти две линии сошлись бы уже в 1/4 финала. То есть Германия, Шотландия, Норвегия или Швеция могли бы попасть на Корею, Швейцарию, Нидерланды или Марокко.

В следующей части сетки ДР Конго или Гана сыграли бы с Испанией или Австрией. США или Эквадор вышли бы на Египет или Чехию. Победители этих двух матчей 1/8 финала затем встретились бы в четвертьфинале.

Еще одна ветка: Бразилия или Япония — против Кот-д'Ивуара или Франции, Мексика или Кабо-Верде — против Англии или Португалии. Сильнейшие в этих парах разыграли бы место в полуфинале.

Канада или Бельгия попали бы на Колумбию или Парагвай, а Аргентина или Уругвай — на Австралию или Иран. Победители этих двух матчей 1/8 финала затем сыграли бы друг с другом в 1/4 финала.

Главная оговорка: это только моментальный срез. Таблица третьих мест на ЧМ-2026 максимально подвижна. Один гол может не только поднять сборную в топ-8, но и переставить соперников сразу в нескольких парах.