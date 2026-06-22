Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 06:55

Англия — Португалия, Испания — Австрия, Аргентина — Уругвай. Пары плей-офф ЧМ-2026 прямо сейчас

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола

Формат с 48 сборными и 1/16 финала делает очень непростым подсчет раскладов на плей-офф: кто пройдет дальше, кто попадет на кого в первом раунде. «СЭ» публикует сетку чемпионата мира после матча Новая Зеландия — Египет (1:3).

Это не итоговый вариант, а срез на текущий момент. По регламенту ЧМ-2026 в плей-офф выходят 32 сборные. Первые и вторые места проходят напрямую, еще восемь путевок получают лучшие команды среди занявших третьи места (порядок критериев следующий — очки, разница голов, число голов, дисциплинарный рейтинг по числу желтых и красных карточек, рейтинг ФИФА). Для распределения третьих команд по сетке ФИФА использует заранее утвержденную таблицу из 495 вариантов.

Таблица третьих мест прямо сейчас

Место

Сборная

Группа

Очки

Мячи

Дисц. рейтинг

1

Швеция

F

3

6:6

-3

2

Шотландия

C

3

1:1

-4

3

Парагвай

D

3

2:4

-11

4

Кабо-Верде

H

2

2:2

-3

5

Бельгия

G

2

1:1

-7

6

Португалия

K

1

1:1

-3

7

Чехия

A

1

2:3

-1

8

Эквадор

E

1

0:1

-2

9

Босния и Герцеговина

B

1

2:5

-9

10

Панама

L

0

0:1

-2

11

Сенегал

I

0

1:3

0

12

Иордания

J

0

1:3

0

Сейчас в зону выхода проходят третьи места из групп A, C, D, E, F, G, H и K. При такой комбинации ФИФА применяет вариант 283: третья команда группы H попадает к победителю группы A, третья команда группы G — к победителю группы B, третья команда группы E — к победителю группы D, третья команда группы C — к победителю группы E, третья команда группы A — к победителю группы G, третья команда группы F — к победителю группы I, третья команда группы D — к победителю группы K, третья команда группы K — к победителю группы L.

Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас, выглядели бы так:

Германия — Шотландия
Норвегия — Швеция

Корея — Швейцария
Нидерланды — Марокко

ДР Конго — Гана
Испания — Австрия

США — Эквадор
Египет — Чехия

Бразилия — Япония
Кот-д'Ивуар — Франция

Мексика — Кабо-Верде
Англия — Португалия

Аргентина — Уругвай
Австралия — Иран

Канада — Бельгия
Колумбия — Парагвай

В 1/8 финала победитель пары Германия — Шотландия сыграл бы с сильнейшим в матче Норвегия — Швеция. В этой же четверти сетки победитель встречи Корея — Швейцария вышел бы на Нидерланды или Марокко.

Дальше эти две линии сошлись бы уже в 1/4 финала. То есть Германия, Шотландия, Норвегия или Швеция могли бы попасть на Корею, Швейцарию, Нидерланды или Марокко.

В следующей части сетки ДР Конго или Гана сыграли бы с Испанией или Австрией. США или Эквадор вышли бы на Египет или Чехию. Победители этих двух матчей 1/8 финала затем встретились бы в четвертьфинале.

Еще одна ветка: Бразилия или Япония — против Кот-д'Ивуара или Франции, Мексика или Кабо-Верде — против Англии или Португалии. Сильнейшие в этих парах разыграли бы место в полуфинале.

Канада или Бельгия попали бы на Колумбию или Парагвай, а Аргентина или Уругвай — на Австралию или Иран. Победители этих двух матчей 1/8 финала затем сыграли бы друг с другом в 1/4 финала.

Главная оговорка: это только моментальный срез. Таблица третьих мест на ЧМ-2026 максимально подвижна. Один гол может не только поднять сборную в топ-8, но и переставить соперников сразу в нескольких парах.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Защитник сборной Кабо-Верде Стопира: «Весь мир может видеть, как мы играем очень хорошо»

Салах после первой победы Египта в истории чемпионатов мира: «Это невероятно. Я не знаю, как выразить это словами»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости