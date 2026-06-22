Англия — Португалия, Испания — Австрия, Аргентина — Уругвай. Пары плей-офф ЧМ-2026 прямо сейчас
Формат с 48 сборными и 1/16 финала делает очень непростым подсчет раскладов на плей-офф: кто пройдет дальше, кто попадет на кого в первом раунде. «СЭ» публикует сетку чемпионата мира после матча Новая Зеландия — Египет (1:3).
Это не итоговый вариант, а срез на текущий момент. По регламенту ЧМ-2026 в плей-офф выходят 32 сборные. Первые и вторые места проходят напрямую, еще восемь путевок получают лучшие команды среди занявших третьи места (порядок критериев следующий — очки, разница голов, число голов, дисциплинарный рейтинг по числу желтых и красных карточек, рейтинг ФИФА). Для распределения третьих команд по сетке ФИФА использует заранее утвержденную таблицу из 495 вариантов.
Таблица третьих мест прямо сейчас
|
Место
|
Сборная
|
Группа
|
Очки
|
Мячи
|
Дисц. рейтинг
|
1
|
Швеция
|
F
|
3
|
6:6
|
-3
|
2
|
Шотландия
|
C
|
3
|
1:1
|
-4
|
3
|
Парагвай
|
D
|
3
|
2:4
|
-11
|
4
|
Кабо-Верде
|
H
|
2
|
2:2
|
-3
|
5
|
Бельгия
|
G
|
2
|
1:1
|
-7
|
6
|
Португалия
|
K
|
1
|
1:1
|
-3
|
7
|
Чехия
|
A
|
1
|
2:3
|
-1
|
8
|
Эквадор
|
E
|
1
|
0:1
|
-2
|
9
|
Босния и Герцеговина
|
B
|
1
|
2:5
|
-9
|
10
|
Панама
|
L
|
0
|
0:1
|
-2
|
11
|
Сенегал
|
I
|
0
|
1:3
|
0
|
12
|
Иордания
|
J
|
0
|
1:3
|
0
Сейчас в зону выхода проходят третьи места из групп A, C, D, E, F, G, H и K. При такой комбинации ФИФА применяет вариант 283: третья команда группы H попадает к победителю группы A, третья команда группы G — к победителю группы B, третья команда группы E — к победителю группы D, третья команда группы C — к победителю группы E, третья команда группы A — к победителю группы G, третья команда группы F — к победителю группы I, третья команда группы D — к победителю группы K, третья команда группы K — к победителю группы L.
Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас, выглядели бы так:
Германия — Шотландия
Норвегия — Швеция
Корея — Швейцария
Нидерланды — Марокко
ДР Конго — Гана
Испания — Австрия
США — Эквадор
Египет — Чехия
Бразилия — Япония
Кот-д'Ивуар — Франция
Мексика — Кабо-Верде
Англия — Португалия
Аргентина — Уругвай
Австралия — Иран
Канада — Бельгия
Колумбия — Парагвай
В 1/8 финала победитель пары Германия — Шотландия сыграл бы с сильнейшим в матче Норвегия — Швеция. В этой же четверти сетки победитель встречи Корея — Швейцария вышел бы на Нидерланды или Марокко.
Дальше эти две линии сошлись бы уже в 1/4 финала. То есть Германия, Шотландия, Норвегия или Швеция могли бы попасть на Корею, Швейцарию, Нидерланды или Марокко.
В следующей части сетки ДР Конго или Гана сыграли бы с Испанией или Австрией. США или Эквадор вышли бы на Египет или Чехию. Победители этих двух матчей 1/8 финала затем встретились бы в четвертьфинале.
Еще одна ветка: Бразилия или Япония — против Кот-д'Ивуара или Франции, Мексика или Кабо-Верде — против Англии или Португалии. Сильнейшие в этих парах разыграли бы место в полуфинале.
Канада или Бельгия попали бы на Колумбию или Парагвай, а Аргентина или Уругвай — на Австралию или Иран. Победители этих двух матчей 1/8 финала затем сыграли бы друг с другом в 1/4 финала.
Главная оговорка: это только моментальный срез. Таблица третьих мест на ЧМ-2026 максимально подвижна. Один гол может не только поднять сборную в топ-8, но и переставить соперников сразу в нескольких парах.