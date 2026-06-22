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Сегодня, 07:32

Тренер сборной Новой Зеландии Базили после матча с Египтом: «Это разочаровывает. Мы так хорошо играли в первом тайме»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Новой Зеландии Даррен Базили прокомментировал поражение от сборной Египта (1:3) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Это разочаровывает. Мы так хорошо играли в первом тайме. Мы владели мячом и создали много моментов. Во втором тайме мы вышли, и я думал, что мы играем неплохо, но мы не совсем успевали за темпом игры. Египет увеличил скорость, а мы не смогли повторить то, что так хорошо делали в первом тайме. В конечном счете это нас и подвело. Мы все еще в одном шаге от того, чтобы войти в историю. Мы знаем, что теперь нам нужно обыграть Бельгию», — цитирует английского специалиста сайт Международной федерации футбола.

Новая Зеландия (одно очко после двух матчей) идет на четвертом месте в группе G ЧМ-2026. Она сыграет с Бельгией 27 июня.

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