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Сегодня, 08:49

Ибрагимович признался, что заснул во время матча сборных Бельгии и Ирана на ЧМ-2026

Сергей Ярошенко

Экс-нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал, что заснул во время матча группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Бельгии и Ирана (0:0).

«В первом тайме я чуть не заснул. Во время второй половины матча я заснул на самом деле. Больше особо нечего говорить об этом матче», — сказал Ибрагимович в эфире Fox.

В заключительном туре группового этапа Иран сыграет с Египтом, а Бельгия встретится с Новой Зеландией. Матчи пройдут в ночь на 27 июня.

Сборная Бельгии сыграла вничью с&nbsp;Ираном на&nbsp;ЧМ-2026.Безобразная игра бельгийцев — не могут забить даже с двух метров и глупо удаляются. Иран сдержал фаворита

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