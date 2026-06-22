Ибрагимович признался, что заснул во время матча сборных Бельгии и Ирана на ЧМ-2026

Экс-нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал, что заснул во время матча группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Бельгии и Ирана (0:0).

«В первом тайме я чуть не заснул. Во время второй половины матча я заснул на самом деле. Больше особо нечего говорить об этом матче», — сказал Ибрагимович в эфире Fox.

В заключительном туре группового этапа Иран сыграет с Египтом, а Бельгия встретится с Новой Зеландией. Матчи пройдут в ночь на 27 июня.