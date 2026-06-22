Сборные Франции и Ирака сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на вторник, 23 июня. Встреча группы I пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Стартовый свисток прозвучит в 00.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа I.

23 июня, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Франция — Ирак можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Начало эфира — в 00.00 мск.

Франция стартовала на чемпионате мира с победы над Сенегалом со счетом 3:1. Ирак в первом туре уступил Норвегии — 1:4. Команды выступают в группе I, где также играют сборные Норвегии и Сенегала.