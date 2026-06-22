Египет одержал волевую победу над Новой Зеландией, у Салаха гол и результативная передача

Сборная Египта в Ванкувере победила сборную Новой Зеландии в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 3:1.

Счет на 15-й минуте открыл защитник сборной Новой Зеландии Финн Сармен. Затем сборная Египта забила три гола подряд: отличились полузащитник Мостафа Зико (на 58-й минуте), нападающий Мохамед Салах (на 67-й) и полузащитник Махмуд Хассан Трезеге (82-й).

Зико и Салах также сделали по результативной передаче.

Египет (четыре очка после двух матчей) занимает первое место в таблице группы G ЧМ-2026. У Новой Зеландии одно очко и четвертое место. В третьем туре 27 июня Египет сыграет с Ираном, а Новая Зеландия — с Бельгией.