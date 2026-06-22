Лукаку вышел на чистое третье место по числу матчей в истории сборной Бельгии

Нападающий Ромелу Лукаку вышел на третье место в истории сборной Бельгии по количеству матчей.

33-летний форвард сыграл в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Ирана (0:0). Лукаку вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте. Эта игра стала для него 128-й за национальную команду. За эти матчи он забил 90 голов и отдвал 19 результативных передач.

По этому показателю Лукаку обошел защитника Тоби Алдервейрелда, на счету которого 127 матчей. Выше него находятся только хавбек Аксель Витсель (138) и защитник Ян Вертонген (157).

В 3-м туре Бельгия сыграет с Новой Зеландией, а Иран встретится с Египтом. Оба матча пройдут 27 июня.