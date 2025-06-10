Нидерланды — Мальта: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026
Нидерланды — Мальта сыграют в матче отбора чемпионата мира
Сборные Нидерландов и Мальты сыграют в четвертом туре отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе во вторник, 10 июня. Матч на стадионе «Евроборг» в Гронингене (Нидерланды) начинается в 21.45 по московскому времени.
Игру Нидерланды — Мальта в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен по подписке.
Отслеживать ключевые события игры Нидерланды — Мальта можно в матч-центре сайта «СЭ».
Сборная Нидерландов пока провела один матч отборочного цикла и победила Финляндию (2:0). Мальта потерпела два поражения от Финляндии (0:1) и Польши (0:2), а также сыграла вничью с Литвой (0:0).
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