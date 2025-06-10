Сборные Нидерландов и Мальты сыграют в четвертом туре отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе во вторник, 10 июня. Матч на стадионе «Евроборг» в Гронингене (Нидерланды) начинается в 21.45 по московскому времени.

Игру Нидерланды — Мальта в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен по подписке.

Отслеживать ключевые события игры Нидерланды — Мальта можно в матч-центре сайта «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.

10 июня 2025, 21:45. Euroborg (Гронинген)

Сборная Нидерландов пока провела один матч отборочного цикла и победила Финляндию (2:0). Мальта потерпела два поражения от Финляндии (0:1) и Польши (0:2), а также сыграла вничью с Литвой (0:0).