Сборные Боливии и Чили сыграют в заключительном, 16-м туре южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира во вторник, 10 июня. Матч пройдет на Муниципальном стадионе в Эль-Альто (Боливия) и начинается в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события игры Боливия — Чили можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.

10 июня 2025, 23:00. ()

Боливия с 14 очками в 15 матчах идет на 8-м месте отборочной группы ЧМ-2026 в Южной Америке и уже не имеет шансов на участие в финальном турнире. Чили с 10 очками занимает 10-ю строчку и также завершает выступление в этом цикле.