Футболистам сборной Узбекистана подарили автомобили за выход на ЧМ-2026

Всем игрокам и членам тренерского штаба сборной Узбекистана были подарены машины после матча азиатской квалификации к чемпионату мира-2026 против Катара (3:0).

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев распорядился подарить автомобили BYD за первый в истории выход национальной команды в финальную стадию ЧМ-2026.

Машины для каждого члена сборной были выставлены около футбольного поля.

ЧМ-2026 пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля.