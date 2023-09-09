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Сегодня, 04:24

Неймар не реализовал пенальти в матче с Боливией

Евгений Козинов
Корреспондент
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Неймар бьет пенальти в матче с Боливией.
Фото Reuters

Нападающий сборной Бразилии Неймар не смог реализовать пенальти в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Боливии.

На 14-й минуте встречи боливийский защитник Адриан Хусино сыграл рукой в своей штрафной площали, за что был назначен одиннадцатиметровый. Форвард «Аль-Хиляля» подошел к точке и пробил в нижний угол ворот. Голкипер Гильермо Вискарра легко достал мяч.

Это последний матч в 1-м туре отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке.

Неймар Сантос
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
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