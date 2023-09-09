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Уругвай переиграл Чили в отборочном турнире чемпионата мира-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
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9 сентября. Уругвай — Чили.
Фото AFP

Сборная Уругвая обыграла Чили в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Сентенерио» в Монтевидео.

Полузащитник уругвайцев Николас Де Ла Круз оформил дубль с передач Дарвина Нуньеса, а также ассистировал Федерико Вальверде. Гол престижа у чилийцев забил полузащитник Артуро Видаль.

Сборная Уругвая набрала 3 очка и поднялась на первое место в турнирной таблице отбора в Южной Америке. Чилийцы — на предпоследней строчке (0 очков).

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
09 сент, 02:00. Centenario (Монтевидео)
Уругвай
3:1
Чили
Футбол
Сборная Уругвая по футболу
Сборная Чили по футболу
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