Уругвай переиграл Чили в отборочном турнире чемпионата мира-2026

Сборная Уругвая обыграла Чили в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Сентенерио» в Монтевидео.

Полузащитник уругвайцев Николас Де Ла Круз оформил дубль с передач Дарвина Нуньеса, а также ассистировал Федерико Вальверде. Гол престижа у чилийцев забил полузащитник Артуро Видаль.

Сборная Уругвая набрала 3 очка и поднялась на первое место в турнирной таблице отбора в Южной Америке. Чилийцы — на предпоследней строчке (0 очков).