Экс-капитан «МЮ» Невилл: «Кейн — это вся сборная Англии»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил состав сборной Англии на чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Вы говорите о том, что у Англии талантливые игроки, но у нас есть только один по-настоящему игрок мирового класса, и это Харри Кейн. Весь состав, который выбрал Томас Тухель в атаке, полностью сосредоточен вокруг него. Вся эта команда — это Кейн. Весь этот турнир во многом зависит от него», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Первый матч на турнире Англия проведет против сборной Хорватии. Игра состоится 17 июня. Также в группе англичане сыграют с Ганой и Панамой.