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ЧМ по футболу 2026: расписание матчей на 14 июня

Опубликовано расписание матчей ЧМ-2026 на 14 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

В воскресенье, 14 июня, на чемпионате мира по футболу — 2026 пройдут пять матчей группового этапа. Игровой день откроется встречей Бразилия — Марокко, а завершится матчем Нидерланды — Япония.

«СЭ» публикует расписание матчей ЧМ-2026 на 14 июня. Время начала — московское.

Расписание матчей ЧМ-2026 на 14 июня

14 июня, воскресенье

01.00. Группа C. Бразилия — Марокко.

04.00. Группа C. Гаити — Шотландия.

07.00. Группа D. Австралия — Турция.

20.00. Группа E. Германия — Кюрасао.

23.00. Группа F. Нидерланды — Япония.

Матч Бразилия — Марокко пройдет на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде, встреча Гаити — Шотландия состоится на «Бостон Стэдиум» в Фоксборо, а Австралия и Турция сыграют на «Би-Си Плэйс» в Ванкувере.

Дневная часть программы продолжится матчем Германия — Кюрасао на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне. Завершит игровой день встреча Нидерланды — Япония, которая пройдет на «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне.

Ключевые события матчей ЧМ-2026, результаты игр, таблицы групп и статистику можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

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