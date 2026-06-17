Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

17 июня, 22:28

Непомнящий считает неправильным назначение Каннаваро в сборную Узбекистана: «Фабио — не авторитет в тренерском деле»

Дарик Агаларов

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился с «СЭ» ожиданиями от выступления сборной Узбекистана на чемпионате мира-2026.

В октябре 2025 года Фабио Каннаваро сменил Тимура Кападзе, под руководством которого команда отобралась на ЧМ, на посту главного тренера сборной. Кападзе был ассистентом итальянца до ноября 2025 года, после чего покинул тренерский штаб.

«У меня большая симпатия к сборной Узбекистана. Я там работал. Мне эта страна очень близка. Меня удивило лишь то, что решили убрать Тимура Кападзе с поста главного тренера, хотя он вывел сборную на чемпионат мира, тем самым добившись исторического достижения. Тимур был игроком у меня. Он мне симпатичен и как тренер, и как футболист. Сборная Узбекистана не будет ни для кого подарком. Но в командных действиях не уверен. Каннаваро — не авторитет для меня в тренерском деле. Правильнее было бы оставить на посту Кападзе», — сказал Непомнящий «СЭ».

Сборная Узбекистана проведет первый матч на ЧМ-2026 в ночь на четверг, 18 июня. Команда встретится с Колумбией, начало игры — в 5.00 (мск).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
США — Австралия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Президент Бразилии Лула потроллил Неймара: «Первый футболист в мире на удаленке в сборной»
Шотландия — Марокко: видеотрансляция матча ЧМ по футболу
США — Австралия: американцы ведут в счете после первого тайма
США — Австралия: американцы увеличили преимущество
США — первая команда в истории чемпионатов мира с автоголами соперников в двух матчах подряд
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В Португалии заявили, что без Роналду команда будет играть лучше

Роналду установил личную антирекордную безголевую серию на чемпионатах мира и Европы

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости