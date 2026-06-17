Непомнящий считает неправильным назначение Каннаваро в сборную Узбекистана: «Фабио — не авторитет в тренерском деле»

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился с «СЭ» ожиданиями от выступления сборной Узбекистана на чемпионате мира-2026.

В октябре 2025 года Фабио Каннаваро сменил Тимура Кападзе, под руководством которого команда отобралась на ЧМ, на посту главного тренера сборной. Кападзе был ассистентом итальянца до ноября 2025 года, после чего покинул тренерский штаб.

«У меня большая симпатия к сборной Узбекистана. Я там работал. Мне эта страна очень близка. Меня удивило лишь то, что решили убрать Тимура Кападзе с поста главного тренера, хотя он вывел сборную на чемпионат мира, тем самым добившись исторического достижения. Тимур был игроком у меня. Он мне симпатичен и как тренер, и как футболист. Сборная Узбекистана не будет ни для кого подарком. Но в командных действиях не уверен. Каннаваро — не авторитет для меня в тренерском деле. Правильнее было бы оставить на посту Кападзе», — сказал Непомнящий «СЭ».

Сборная Узбекистана проведет первый матч на ЧМ-2026 в ночь на четверг, 18 июня. Команда встретится с Колумбией, начало игры — в 5.00 (мск).