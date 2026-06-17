Роналду установил личную антирекордную безголевую серию на чемпионатах мира и Европы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не отметился результативными действиями в матче группового турнира чемпионата мира-2026 против сборной ДР Конго.

Игра прошла 17 июня на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США) и завершилась ничьей со счетом 1:1.

Роналду не забивает в 10 матчах подряд на крупных турнирах. Как сообщает Opta Sports, это его антирекордная серия на чемпионатах мира и Европы. Кроме этого, в матче с ДР Конго 41-летний португалец лишь 25 раз коснулся мяча, что стало его худшим показателем в полных играх на ЧМ и Евро.

Роналду сыграл на шестом чемпионате мира, повторив рекорд аргентинца Лионеля Месси, и стал самым возрастным полевым игроком в стартовом составе в истории турнира.