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17 июня, 22:30

Роналду установил личную антирекордную безголевую серию на чемпионатах мира и Европы

Алина Савинова

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не отметился результативными действиями в матче группового турнира чемпионата мира-2026 против сборной ДР Конго.

Игра прошла 17 июня на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США) и завершилась ничьей со счетом 1:1.

Роналду не забивает в 10 матчах подряд на крупных турнирах. Как сообщает Opta Sports, это его антирекордная серия на чемпионатах мира и Европы. Кроме этого, в матче с ДР Конго 41-летний португалец лишь 25 раз коснулся мяча, что стало его худшим показателем в полных играх на ЧМ и Евро.

Роналду сыграл на шестом чемпионате мира, повторив рекорд аргентинца Лионеля Месси, и стал самым возрастным полевым игроком в стартовом составе в истории турнира.

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