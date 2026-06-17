В Португалии заявили, что без Роналду команда будет играть лучше

Футбольный агент Паоло Барбоза поделился с «СЭ» мнением об игре сборной Португалии в матче против ДР Конго (1:1) на чемпионате мира-2026.

«Мы плохо играли, далеко от наших возможностей. Мы не заслужили победу. Ничья — справедливый счет для этого матча. Главный тренер должен принимать серьезные решение. Одно из них — не позволять Роналду играть с самого начала. Надо использовать других игроков. Криштиану может играть на последних минутах, не более. Я думаю, мы и без Роналду справимся. Более того, мы сможем играть намного лучше и результативнее», — сказал Барбоза «СЭ».

41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

Чемпионат мира. Группа K.

17 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)

Давид Петросян