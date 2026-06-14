Форвард сборной Германии Хаверц о крупной победе над Кюрасао: «Это должно придать нам уверенности»

Нападающий сборной Германии Кай Хаверц считает, что разгромная победа над сборной Кюрасао придаст его команде уверенности перед следующими матчами на чемпионате мира-2026.

14 июня немцы победили соперника со счетом 7:1. 27-летний Хаверц оформил дубль, забив один из мячей с пенальти, и был признан лучшим игроком матча.

«Если посмотреть на то, как мы играли большую часть матча, можно быть довольными. Это должно придать нам уверенности перед будущими задачами. Первый матч на чемпионате мира всегда сложен... мы это видели и раньше. Поэтому мы очень рады победе со счетом 7:1. Это был хороший старт. Теперь нам нужно хорошо восстановиться и полностью сосредоточиться на следующем матче», — приводит пресс-служба ФИФА слова Хаверца.

В групповом турнире чемпионата мира-2026 Германия также сыграет против Кот-д'Ивуара (20 июня) и Эквадора (25 июня).

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