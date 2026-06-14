Защитник сборной Германии Браун — о разгроме Кюрасао на ЧМ-2026: «Пропущенный гол разбудил нас»

Защитник сборной Германии Натаниэль Браун прокомментировал свой гол в ворота сборной Кюрасао в матче группового турнира чемпионата мира-2026.

14 июня немцы разгромили соперника со счетом 7:1 и установили рекорд по количеству голов в финальных стадиях турнира (239).

«Я не могу описать свои ощущения от того, что забил в своем первом матче на чемпионате мира. Мы очень рады, что забили семь голов. Пропущенный гол был ненужным, но, возможно, он пошел нам на пользу — разбудил нас. Я горжусь командой за то, что она просто продолжала играть и показывала хороший футбол. Голы — это хорошо для нас, но нам также нужно продолжать работать над нашими слабыми местами», — приводит пресс-служба ФИФА слова Брауна.

20 июня Германия сыграет на чемпионате мира против Кот-д'Ивуара, а 25 июня встретится с Эквадором. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

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