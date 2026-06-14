Кот-д'Ивуар и Эквадор встретятся на чемпионате мира

Сборные Кот-д'Ивуара и Эквадора встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в ночь на понедельник, 15 июня. Игра пройдет на арене «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии, стартовый свисток прозвучит в 2.00 по московскому времени. Матч Кот-д'Ивуар — Эквадор можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 национальных команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

Команды выступают в группе F, где также играют Германия и Кюрасао.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

За основными событиями и результатом игры Кот-д'Ивуар — Эквадор можно следить в матч-центре на нашем сайте.