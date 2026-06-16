Мбаппе вышел на матч с Сенегалом с золотым патчем лучшего бомбардира ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе с первых минут начал матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Сенегала.

27-летний форвард вышел на поле со специальным золотым патчем на рукаве. Таким образом ФИФА отметила достижение Мбаппе на ЧМ-2022 в Катаре, где он стал лучшим бомбардиром с восьмью голами.

Матч Франция — Сенегал проходит на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси, США). «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Он проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике.