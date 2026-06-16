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16 июня, 22:37

Неймар приступил к тренировкам с общей группой сборной Бразилии на ЧМ-2026

Алина Савинова

Нападающий Неймар провел первую тренировку в общей группе сборной Бразилии на чемпионате мира-2026, сообщает пресс-служба Конфедерации футбола Бразилии (CBF).

Занятие прошло на базе национальной команды в Нью-Джерси (США). 34-летний форвард вышел на поле вместе с партнерами по сборной.

Неймар продолжает восстановление после травмы правой икроножной мышцы, полученной во время матча за «Сантос» в середине мая. Он пропустил первый матч Бразилии на чемпионате мира против Марокко (1:1) 14 июня. Его участие в игре с Гаити 20 июня пока остается под вопросом.

Нападающий в 128 матчах за сборную Бразилии забил 79 голов и отдал 59 результативных передач. В том числе у него 8 голов и 4 передачи в 13 играх на чемпионатах мира.

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