Роналду: «Стадион в Ирландии меня освистает, я очень надеюсь на это»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду ожидает враждебный прием на стадионе «Авива» в матче отборчного турнира чемпионата мира-2026 против Ирландии.

«Стадион будет меня освистывать, я к этому привык, и очень надеюсь, что, возможно, это снимет напряжение с других игроков. Больше всего хочу получать удовольствие от игры. Это не решающий фактор, но почти решающий. Мы знаем, что победа обеспечит нам выход в на ЧМ-2026. Хотим решить все вопросы сейчас.

Я знаю, когда я полезен, когда играю хорошо, а когда нет. Качество игры всегда должно быть на первом месте. Это всего лишь слова. Хочу, чтобы мы вышли на ЧМ-2026. Сборная Ирландии будет играть с низким блоком. Болельщики будут поддерживать его, они будут более воодушевленными, ауты будут похожи на угловые. Мы должны быть готовы», — цитирует A Bola Роналду.

Матч Ирландия — Португалия состоится в четверг, 13 ноября. Начало игры — 22:45 по московскому времени.