Нагельсманн назвал вопиющим скандалом отмену гола Германии в матче с Парагваем на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман раскритиковал главного арбитра Джалала Джайеда за решение отменить гол в ворота Парагвая в матче 1/16 чемпионата мира 2026 года.

В ночь с 29 на 30 июня немцы проиграли Парагваю в серии пенальти (1:1, 3:4). На 102-й минуте при счете 1:1 защитник сборной Германии Джонатан Та забил гол, но главный арбитр отменил взятие ворот после вмешательства ВАР. Судья зафиксировал нарушение правил со стороны игрока сборной Германии Вальдемара Антона.

«Отмена гола Та? Это не просто скандал, а вопиющий скандал. Понятия не имею, что арбитр там увидел — это просто смешно. Это даже близко не фол», — приводит слова Нагельсманна ZDF.

Нагельсманн возглавляет сборную Германии с 2023 года. В январе 2025-го Немецкий футбольный союз продлил соглашение со специалистом до июля 2028-го.