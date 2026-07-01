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Сегодня, 14:30

Канчельскис считает Бельгию фаворитом матча 1/16 финала ЧМ-2026 с Сенегалом: «Маленькими шажками они идут вперед»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 между Бельгией и Сенегалом.

«Бельгия — фаворит. Исход игры зависит от многих факторов. Бельгийцы сражаются. Маленькими шажками они идут вперед», — сказал Канчельскис «СЭ».

Сборные Бельгии и Сенегала сыграют в среду, 1 июля. Начало — в 23.00 по московскому времени.

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