Сборные Франции и Швеции сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на среду, 1 июля. Встреча пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Стартовый свисток прозвучит в 00.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

01 июля, 00:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

Трансляцию матча Франция — Швеция покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 23.40 мск 30 июня.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за событиями встречи Франция — Швеция можно в матч-центре «СЭ».

Франция вышла в плей-офф с первого места в группе I. Команда обыграла Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию — 4:1. Швеция заняла третье место в группе F: победила Тунис (5:1), уступила Нидерландам (1:5) и сыграла вничью с Японией — 1:1.

Победитель матча Франция — Швеция в 1/8 финала сыграет со сборной Парагвая.

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