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Сегодня, 11:00

Франция — Швеция: во сколько начало матча 1/16 финала ЧМ

Франция и Швеция сыграют в матче 1/16 финала ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе и Усман Дембеле (сборная Франции).
Фото Global Look Press

Сборные Франции и Швеции сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на среду, 1 июля. Встреча пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Стартовый свисток прозвучит в 00.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
01 июля, 00:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Франция
Швеция

Трансляцию матча Франция — Швеция покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 23.40 мск 30 июня.

Франция&nbsp;&mdash; Швеция.Франция — Швеция: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за событиями встречи Франция — Швеция можно в матч-центре «СЭ».

Франция вышла в плей-офф с первого места в группе I. Команда обыграла Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию — 4:1. Швеция заняла третье место в группе F: победила Тунис (5:1), уступила Нидерландам (1:5) и сыграла вничью с Японией — 1:1.

Победитель матча Франция — Швеция в 1/8 финала сыграет со сборной Парагвая.

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