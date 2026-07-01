Канчельскис о матче 1/16 финала ЧМ-2026 Англия — ДР Конго: «Победит тот, на чьей стороне будет удача»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 между Англией и ДР Конго.

«Англичане всегда будут биться. Но здесь сложно прогнозировать, потому что мы видим, как Парагвай обыгрывает немцев, а Марокко — Нидерланды. Победит тот, на чьей стороне будет удача. Конечно, все еще зависит от игры лидеров. У англичан они выглядят очень здорово», — сказал Канчельскис «СЭ».

Сборные Англии и ДР Конго сыграют в среду, 1 июля. Начало — в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.