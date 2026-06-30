Кот-д'Ивуар — Норвегия: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу
Сборные Кот-д'Ивуара и Норвегии встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 во вторник, 30 июня. Встреча пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Матч Кот-д'Ивуар — Норвегия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.
Кот-д'Ивуар вышел в плей-офф со второго места в группе E, набрав 6 очков. Команда обыграла Эквадор (1:0), уступила Германии (1:2) и победила Кюрасао (2:0). Норвегия стала второй в группе I с 6 очками. Скандинавы победили Ирак (4:1) и Сенегал (3:2), после чего проиграли Франции — 1:4.
Победитель матча Кот-д'Ивуар — Норвегия в 1/8 финала сыграет со сборной Бразилии.
Чемпионат мира-2026 проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.
Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.
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