Англия и ДР Конго сыграют в 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу 1 июля

Англия и ДР Конго сыграют в 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу в среду, 1 июля. Матч пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте (штат Джорджия, США). Начало — в 19.00 по московскому времени. Матч Англии и ДР Конго можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Англия — ДР Конго можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

01 июля, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

Сборная Англии набрала 7 очков и заняла первое место в группе L. Британцы победили Хорватию (4:2), Панаму (2:0) и сыграли вничью с Ганой (0:0).

ДР Конго набрал 4 очка и занял третье место в группе K. Африканские футболисты победили Узбекистан (3:1), проиграли Колумбии (0:1) и сыграли вничью с Португалией (1:1).

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