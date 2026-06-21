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Сегодня, 23:18

Ямаль — о перспективах Испании на ЧМ-2026: «Мы игроки мирового класса, поэтому мы фавориты»

Алина Савинова
Ламин Ямаль (справа).
Фото Reuters

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль ответил на вопрос о перспективах национальной команды на чемпионате мира-2026 после разгромной победы над Саудовской Аравией в матче группового турнира.

В воскресенье, 21 июня, испанцы обыграли саудовцев со счетом 4:0. 18-летний Ямаль провел на поле весь первый тайм и отличился на 10-й минуте, забив дебютный гол на ЧМ.

«Родри — обладатель «Золотого мяча», Педри, на мой взгляд, лучший полузащитник в мире, у нас есть Нико [Уильямс], Ольмо, Оярсабаль... Все они очень хороши. Если смогу чем-то помочь, буду счастлив. Мы игроки мирового класса, поэтому мы фавориты», — цитирует Ямаля AS.

Испания набрала 4 очка за два матча и возглавила таблицу группы Н. Заключительный матч в групповом турнире испанцы проведут 27 июня против Уругвая.

Ламин Ямаль и&nbsp;Микель Ойярсабаль.Ямаль вернулся, Ойярсабаль разбушевался! Испания легко разобралась с Саудовской Аравией

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