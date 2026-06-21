Алвеш поддержал Роналду после критики на ЧМ-2026: «Мы верим в тебя несмотря ни на что»

Бывший защитник сборной Португалии и «Зенита» Бруну Алвеш вступился за португальского нападающего Криштиану Роналду, подвергшегося критике после ничьей со сборной ДР Конго (1:1) в первом матче на чемпионате мира-2026.

Алвеш выигрывал вместе с Роналду в составе национальной команды Португалии Евро-2016.

«Уважение, кумиры неподвластны времени! Многие говорят о футболе, ничего не сделав в нем. Критика — только от тех, кто делает больше! Криштиану, мы верим в тебя несмотря ни на что», — написал Алвеш в своих соцсетях.

Во 2-м туре группового турнира ЧМ-2026 Португалия сыграет 23 июня с Узбекистаном, а в 3-м 28 июня встретится с Колумбией.