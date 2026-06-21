Бельгия — Иран: судья правильно удалил бельгийца Нгоя

На 67-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Бельгия — Иран судья Дарио Эррера правильно оценил случившееся на половине поля бельгийцев, остановил игру, назначил штрафной удар и удалил Натана Нгоя.

Тот сыграл неудачно, пытаясь откинуть мяч голкиперу, и в итоге был вынужден сфолить на Мехди Тареми, который мог убежать в одиночку к воротам. Тем самым Нгой лишил соперника явной возможности забить гол, что наказывается красной карточкой.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Бельгия — Иран.