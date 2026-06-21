Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Судейство

21 июня, 23:41

Бельгия — Иран: судья правильно удалил бельгийца Нгоя

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Reuters

На 67-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Бельгия — Иран судья Дарио Эррера правильно оценил случившееся на половине поля бельгийцев, остановил игру, назначил штрафной удар и удалил Натана Нгоя.

Тот сыграл неудачно, пытаясь откинуть мяч голкиперу, и в итоге был вынужден сфолить на Мехди Тареми, который мог убежать в одиночку к воротам. Тем самым Нгой лишил соперника явной возможности забить гол, что наказывается красной карточкой.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Бельгия — Иран.

Бельгия&nbsp;&mdash; Иран.Бельгия — Иран: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Чемпионат мира. Группа G.
21 июня, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Бельгия
0:0
Иран

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Ирана по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Куртуа сравнялся с рекордом Шифо по количеству матчей за сборную Бельгии на чемпионатах мира
Защитник сборной Шотландии Хендри — о возможной игре против Неймара на ЧМ-2026: «Нет проблем, я этого жду»
Вратаря Бейранванда признали лучшим игроком матча Бельгия — Иран
Безобразная игра бельгийцев — не могут забить даже с двух метров и глупо удаляются. Иран сдержал фаворита
«Месси заплакал из-за серьезных проблем отца со здоровьем. Но как сыграл!» Беседа с автором книг о Лео и Диего
Бельгия в меньшинстве сыграла вничью с Ираном на ЧМ-2026, Мохеби провел на поле 66 минут
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бельгия — Иран: Нгой оставил бельгийцев в меньшинстве

Уругвай — Кабо-Верде: Вальверде, Ленини и Беншимол выйдут на поле с первых минут

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости