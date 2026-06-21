Сборные Уругвая и Кабо-Верде сыграют на чемпионате мира-2026 22 июня

Сборные Уругвая и Кабо-Верде сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь с 21 на 22 июня. Игра состоится на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами (штат Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит в 01.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Чемпионат мира. Группа H.

22 июня, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)

Следить за ключевыми событиями встречи Уругвай — Кабо-Верде можно в матч-центре на нашем сайте.

В 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1). Кабо-Верде и Испания сыграли в безголевую ничью (0:0).

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