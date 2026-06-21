Бельгия — Иран: гол иранцев отменен из-за офсайда, но судья пропустил другое нарушение

На 27-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Бельгия — Иран судья Дарио Эррера отменил гол Мехди Тареми из-за офсайда — после проверки и вмешательства видеоассистентов Эрнана Мастрангело, Леодана Гонсалеса и Карлоса дель Серро Гранде.

При этом арбитр мог отменить взятие ворот самостоятельно: если бы заметил, что один из иранцев действовал не по правилам и не соблюдал расстояние в 1 метр от стенки.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Бельгия — Иран.