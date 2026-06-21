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21 июня, 23:45

Уругвай — Кабо-Верде: Вальверде, Ленини и Беншимол выйдут на поле с первых минут

Сергей Филин

Сборные Уругвая и Кабо-Верде объявили составы на матч второго тура группового этапа. Игра состоится на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами (штат Флорида, США).

Стартовый свисток прозвучит в 01.00 по московскому времени. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Уругвай — Кабо-Верде можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Уругвай: Муслера, Варела, Касерес, Оливера, Санабрия, Араухо Вильчес, Вальверде, Бентанкур, Угарте, Каноббио, Виньяс.

Запасные: Рошет, Меле, Хименес, Мартинес, Пикерес, де ла Крус, Пельистри, Родригес, Винья, Салазар, Нуньес, Агирре, Буэно.

Кабо-Верде: Возинья, Морейра, Лопес, Боржеш, Лопеш Кабрал, Мендеш, Ленини, Арканжу, Родригеш, Монтейру, Беншимол.

Запасные: Дос Сантуш, Роза, Стопира, Варела, Коста, да Кошта, Кабрал, Паулу, Динис Дуарте, Ларош Дуарте, Ливраменту, Пина, Пиреш, Семеду, Семерду.

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1), а Кабо-Верде и Испания завершили матч со счетом 0:0.

Чемпионат мира. Группа H.
22 июня, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Уругвай
Кабо Верде

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